Gravi danni sul lago di Garda: storico ristorante di Peschiera rompe gli ormeggi e va alla deriva

Non solo freddo e maltempo ma anche tanti danni al nord Italia a seguito dell'irruzione artica giunta sabato sera : i danni più importanti sono stati causati dai venti tempestosi di Bora che localmente hanno superato i 100 km/h per effetto del netto approfondimento del vortice di bassa pressione nato nel mar Ligure (fino a 992 hpa). Tantissimi i danni e i disagi sul lago di Garda, come già .

Nel pomeriggio di ieri i venti tempestosi e il lago eccezionalmente agitato hanno mandato alla deriva lo storico ristorante "La Barcaccia" di Peschiera del Garda. Il ristorante ha rotto gli ormeggi e si è incanalato verso il fiume Mincio. Un danno enorme per il ristorante che offre un'ottima cucina di pesce dal 1983, tanto apprezzata in tutta la zona. Di seguito il video impressionante diventato ormai virale sui social network :

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Ora la situazione è in via di miglioramento nella zona del Garda così come in tutto il nord, grazie allo spostamento della perturbazione verso il sud. Il ristorante è stato fortunatamente rallentato da alcune strutture per la pesca, ed è stata poi bloccato e messo in sicurezza dai pompieri.