Grave allerta, Calabria sotto shock: alluvioni, vittime, strade scomparse - "V-shaped storm" al sud

Situazione allarmante in Calabria, continua a piovere senza sosta. Ci sono già alcune vittime.

Allerta meteo / La situazione sta letteralmente degenerando in Calabria, alle prese da oltre mezza giornata con un spaventoso temporale "V-shaped" nato sotto i colpi umidi dello scirocco entrati in contrasto con aria più fredda inviata da un centro di bassa pressione situato nei pressi della Sicilia.

Quello che sta prendendo vita nel Mediterraneo è un vasto ciclone extra-tropicale via via sempre più nitido e marcato con evidente centro di bassa pressione attorno al quale ruotano in senso anti-orario vasti sistemi nuvolosi carichi di pioggia. Come spesso accade in questi periodi dell'anno e con queste configurazioni, sul bordo orientale dei cicloni extra-tropicali si sviluppano giganteschi "V-shaped storm" lunghi oltre 500-600 km e che risultano spesso stazionari e auto-rigeneranti.



Il vasto temporale a "V" che sta colpendo la Calabria è difatti sempre sulle stesse zone da oltre 12 ore : ecco spiegati i quantitativi di pioggia spaventosi, diffusamente superiori ai 200 mm con picchi di oltre 500 mm tra catanzarese e crotonese.

Questo stesso temporale sta colpendo anche Basilicata e Puglia dove già si registrano numerosi disagi.

MASSIMA ALLERTA METEO

Il temporale V-shaped nelle ultime ore si era momentaneamente spostato verso est di pochi chilometri, mollando leggermente la presa su vibonese e catanzarese ma concentrandosi fortemente sul crotonese (GUARDA QUI LA SITUAZIONE A CIRO'). Ora l'intero sistema temporalesco sta pian piano tornando indietro e si appresta a coinvolgere nuovamente tutta la Calabria, dal reggino sino al cosentino, scatenando nuovi nubifragi e vere e proprie tempeste di fulmini. Nel frattempo il temporale colpirà in maniera molto incisiva la Basilicata orientale e la Puglia centro-meridionale dove è stata diffusa l'allerta meteo arancione.



Allerta meteo massima per la Calabria dove fino a domani mattina potrebbe piovere senza un attimo di tregua aggravando sensibilmente una situazione già critica.

