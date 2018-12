Grandinata storica su Sidney, chicchi come arance [immagini shock]

Una fortissima grandinata ha colpito la città di Sydney nella giornata di mercoledì 19 dicembre e dalle immagini che giungono in redazione possiamo senz'altro parlare di evento storico per la città australiana. Vi abbiamo già mostrato un video della grandinata nell'oceano, davanti alla città, ma le immagini appena giunte in redazione ci mostrano le dimensioni impressionanti dei chicchi di ghiaccio.

Il forte temporale di tipo "supercella", addirittura provvisto di una vistosa "wall cloud" che fortunatamente non ha dato origine ad un tornado, ha scaricato sulla città australiana chicchi di grandine grossi come arance. Il diametro dei chicchi si aggira tra i 5 e i 9 cm e di conseguenza i danni sono stati davvero enormi. Migliaia le auto distrutte dalla tempesta di ghiaccio, colpiti duramente anche i tetti delle abitazioni, finestre, pali della luce e persiane. Fortunatamente pare non ci siano feriti o vittime. Secondo i media locali si tratta della più violenta grandinata degli ultimi 20 anni su Sydney.