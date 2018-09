Grandinata devastante nel varesotto, e' un disastro - IMMAGINI shock

Notte da incubo nel varesotto, grandinata estrema su Vedano. Gravissimi danni.

L'arrivo della nuova perturbazione atlantica sul nord Italia non è stato indolore per i settori a nord del Po. Come preannunciato numerosi temporali si sono sviluppati nel corso della notte risultando localmente molto violenti.







In particolare tra alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale si sono scatenati i temporali più forti, un vero e proprio sistema multicellulare caratterizzato da numerosi nuclei temporaleschi disposti lungo una fascia di almeno 40-50 km.



Infatti sono stati numerosi i centri abitati colpiti dai fenomeni intensi, tra verbano e varesotto :

qui si sono scatenati intensi downburst che hanno provocato tempeste di vento, pioggia e tanta grandine. Numerosi gli alberi abbattuti dal vento.







Ma la notizia più clamorosa è la quantità enorme di grandine caduta in circa mezz'ora nel varesotto, specie nella zona di Vedano Olona e a seguire su Malnate, Cantello, Cuasso al Monte e Castiglione. I centri abitati sono stati letteralmente sommersi dalla grandine, in alcuni tratti anche per oltre 30 cm di ghiaccio.



Il risveglio è stato "invernale" quasi come avesse nevicato per tutta la notte. Ingenti i danni all'agricoltura, alla vegetazione e anche ad alcune automobili.