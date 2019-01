Grande gelo negli USA: fino a -40, ghiaccia il fiume a Chicago [VIDEO]

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5







Una fortissima ondata di gelo sta colpendo il Canada e parte degli Stati Uniti d'America, come vi abbiamo raccontato in un articolo di ieri.







Le aree più colpite sono quella dell'upper Midwest e i Grandi Laghi, dove sono previste temperature fino a -35/-40 gradi fra oggi e domani. Il grande freddo sta colpendo duramente Chicago, dove si è verificata ieri anche una bufera di neve che ha lasciato al suolo circa 25 centimetri di manto nevoso e creato diversi disagi: qui il nemico numero 1 è il ghiaccio, unito al vento gelido che potrà far percepire nelle prossime ore una temperatura vicina ai -50 gradi (wind chill), mentre la temperatura effettiva si avvicina ai -30°C.







In questo filmato aereo, il fiume Chicago che attraversa l'omonima città, in parte ghiacciato. Lo scenario è spettrale: sembra quasi di essere nel film "The day after tomorrow", ma è tutto vero.







Fonte video: ABC news