GRANDE CALDO: VENERDI 28 GIUGNO altra giornata DIFFICILE per alcune regioni...

La fase di picco di questa ondata calda avrà termine nella giornata di venerdi 28 giugno. Non aspettatevi un fine settimana fresco, ma certi valori termici non dovrebbero più presentarsi in Italia.

Ecco le temperature previste per le ore 17 di venerdi 28 giugno:

Valori ancora molto elevati sul nord-ovest, il Tirreno e la Sardegna, con punte di 35-37°; 35° sono attesi anche nelle zone interne della Sicilia e 34° sulla bassa Lucania.

Sui settori orientali refoli meno caldi da est faranno finalmente calare i termometri a valori più normali (30-32°).

Anche la mappa del disagio da caldo prevista per le 17 di venerdi 28 giugno conferma quando detto poco sopra:

Ancora condizioni di MALESSERE DIFFUSO sul nord-ovest, sulla Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio. In queste regioni le uscite nelle ore più calde sarebbero ancora da evitare.

Caldo fastidioso o molto fastidioso sul resto d'Italia, specie sulla Sardegna, la Campania e la bassa Lucania.

