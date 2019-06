Grande caldo su Roma: diversi incendi nella capitale, fiamme anche vicino abitazioni

Diversi roghi stanno interessando Roma in queste ore. Sono tre gli incendi divampati nell'area periferica (sud est) della capitale: all'Anagnina, a Centocelle ed a Salone. Dense colonne di fumo nero si sono alzate in cielo, preoccupando non poco i residenti vicini.

In fiamme sterpaglie e rifiuti che si trovavano nei campi incolti interessati dai roghi. In tutti i casi sono intervenuti i volontari della Protezione Civile in ausilio ai vigili del fuoco. Nella zona di via Pietro Sommariva, le fiamme risulterebbero vicine alle abitazioni ed il fumo avrebbe raggiunto diverse case.

Naturalmente il gran caldo presente su Roma favorisce il propagarsi dell'incendio. Anche oggi la temperatura ha raggiunto valori elevati, fino a 36-37 gradi.