Gran caldo al sud: raggiunti i 38Â°C in Puglia, Calabria e Sicilia

Avvio d'estate decisamente notevole considerando il lungo periodo di frescura e instabilità da cui arriva l'Italia: l'alta pressione sub-tropicale sta portando bel tempo e soprattutto tanto caldo in questi ultimi giorni sulle regioni meridionali mentre man mano che ci spostiamo verso nord l'azione calda africana è smorzata da aria leggermente più fresca.

La giornata odierna è senza dubbio la più calda di questo inizio di giugno, come dimostrato dalle temperature registrate attorno alle 15.00 su gran parte del Meridione: si sfiorano i 38°C in Puglia e Sicilia, ma anche sul resto del sud non si scherza con temperature spesso comprese tra i 33 e i 36°C.

La località più calda quest'oggi è San Pancrazio Salentino, nel brindisino, dove la colonnina di mercurio ha toccano ben 38.8°C. A seguire troviamo Foggia Amendola con 38°C. Non scherzano anche città come Cosenza e Catania con ben 37°C.

Gran caldo anche in città come Palermo, Reggio Calabria, Messina e Lecce con 33/34°C. Ben 30°C e tanta umidità per Napoli, dove l'afa si fa ben sentire dalla popolazione.

L'ondata di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il sud e addirittura non si escludono, a metà prossima settimana, picchi fino a 40°C su Sicilia, Calabria e Puglia. Sul resto d'Italia avremo temperature più basse grazie allo scorrimento di correnti più fresche atlantiche, specie al nord, dove porteranno anche forti temporali.