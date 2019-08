Gran caldo al sud, aumentano i temporali oggi al nord

METEO | La cupola anticiclonica di origine africana che sovrasta il Mediterraneo sta causando un nuovo aumento delle temperature su buona parte d'Italia. Le dirette interessate sono le regioni centro-meridionali, ma anche in pianura Padana l'afa si fa sentire con temperature tra i 30 e 33°C nel pomeriggio. Tuttavia la parte più forte dell'anticiclone sta coinvolgendo le regioni meridionali, mentre man mano che ci spostiamo verso nord la pressione tende a calare e l'aria diviene leggermente più instabile. Quel tanto che basta per permettere lo sviluppo dei tipici brevi acquazzoni e temporali estivi.

PREVISIONI PER OGGI 20 AGOSTO 2019 | La giornata proseguirà senza particolari scossoni su tutta Italia: cieli sereni su tutto il centro e il sud e sul nord-est, con caldo e afa in ulteriore lieve aumento rispetto a ieri. Sul nord-ovest e l'arco alpino potranno invece verificarsi temporali sparsi, localmente anche intensi. Bersaglio principale saranno i rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e alto Veneto ma fra torinese, biellese, alto novarese, vercellese e astigiano potrebbe svilupparsi un temporale in serata, in grado di creare allagamenti.

CALDO AL CENTRO-SUD | Le temperature più alte le ritroveremo al centro Italia dove sfioreremo anche i 37-38°C (tra Toscana, Umbria e Lazio). Sul resto del Meridione valori tra i 28 e 34°C, con indice di afa in lieve aumento specie su coste e pianure.