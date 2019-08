Goccia fresca sull'Italia: tanti acquazzoni e temporali, rischio fenomeni violenti

Come previsto il tempo sta gradualmente mutando sulla nostra penisola per effetto di una piccola ma insidiosa goccia fresca, ovvero una sacca d'aria più fresca alle medio-alte quote che con non poche difficoltà sta penetrando all'interno dell'anticiclone africano (ormai in costante declino). Insomma in un clima ancora piuttosto caldo e afoso sta subentrando questa perturbazione carica di rovesci e temporali, che nel corso della giornata odierna porterà anche fenomeni molto incisivi.

PREVISIONI METEO 23 AGOSTO 2019: la giornata risulterà molto instabile su gran parte del centro-nord e le zone interne. Ci aspettiamo rovesci e temporali molto forti su Abruzzo, Umbria e zone interne delle Marche (con possibilità di grandine di grosse dimensioni, piogge a carattere di nubifragio e forti colpi di vento. Temporali sparsi, ma localmente forti, anche su Toscana, zone interne della Sardegna, zone interne della Puglia, del Molise, della Basilicata, della Campania, della Sicilia e della Calabria.Nubi, acquazzoni e qualche temporale anche al nord, specie su Emilia e Piemonte.