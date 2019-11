Global Warming: cosa ne pensano gli italiani?

La Banca Europea per gli investimenti, ha lanciato la seconda edizione sull'indagine del clima in cui è stato chiesto agli italiani che hanno partecipato, il loro parere sul cambiamento climatico e le possibili conseguenze sul futuro. L'indagine è stata utile per capire come questa percezione di pericolo, ma anche le speranze e le aspettative per il futuro, possano cambiare profondamente nei grandi continenti come l'Unione Europea, gli Stati Uniti d'America e la Cina. Gli esiti della ricerca, suggeriscono come il nostro Paese abbia una visione d'insieme sostanzialmente positiva.



Per cominciare, l'86% del popolo italiano riconosce che il cambio climatico abbia ricevuto un grosso contributo dalle attività umane, di questi il 69% ritiene che sia ancora possibile invertire la tendenza , una percentuale che è superiore alla media europea di ben 10 punti (59%). Gli italiani figurano anche come quelli più propositivi, il 73% degli intervistati, ritiene di essere in prima persona coinvolto in una possibile risoluzione della crisi climatica.



Alcune particolari manifestazioni climatiche, spaventano in particolar modo gli italiani e vengono presi un po' come le manifestazioni più tangibili del cambiamento climatico.



Tra queste abbiamo lo scioglimento dei ghiacciai , una preoccupazione che riguarda il 47% degli intervistati, l'inquinamento atmosferico che riguarda il 40% degli intervistati e l'aumento delle temperature , la cui preoccupazione è manifestata dal 39% intervistati. L'80% della popolazione crede inoltre che gli effetti gli effetti del Global Warming perdureranno per secoli anche dopo un'eventuale cessazione delle emissioni di gas serra.



Su questa parte di sondaggio, vi è una notevole somiglianza con i risultati ottenuti dai paesi che si affacciano alle coste del Mediterraneo, tra i quali citiamo Spagna, Grecia, e Croazia.

Allo stato attuale per l'Italia, la sfida principale è quella di abbattere il tasso di disoccupazione, un argomento delicato che preoccupa il 69% della popolazione. Al secondo posto troviamo la crisi finanziaria e l'instabilità del governo (42%), poi la crisi climatica che occupa il terzo posto (41%).



A puro titolo di confronto, i paesi del nord Europa che sono caratterizzati da una maggiore stabilità economica e sociale, mettono al primo posto come la più grande sfida per il futuro, la risoluzione della crisi climatica che viene percepita anche come la minaccia principale con cui confrontarsi.

Anche a livello mondiale la crisi climatica viene percepita come molto importante, per esempio il 73% del popolo cinese ritiene che il cambiamento climatico sia uno dei temi più grandi che la società si trova ad affrontare, una percentuale a sorpresa che risulta di gran lunga superiore rispetto alla media degli europei (47%) e degli americani (41%).



I cinesi si dimostrano molto ottimisti anche nella risoluzione della crisi climatica, l'80% degli intervistati cinesi crede che sia ancora possibile invertire la tendenza, un ottimismo che viene condiviso soltanto dal 59% degli europei e dal 54% degli americani.