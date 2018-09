Gli eventi METEO salienti della settimana: attenzione a...

La circolazione d'aria instabile che tra oggi e martedì interesserà gran parte del Paese favorendo la formazione di focolai temporaleschi a carattere sparso, tra mercoledì e giovedì tenderà a localizzarsi a ridosso delle Isole Maggiori e del basso Tirreno, coinvolgendo comunque a tratti anche la dorsale appenninica del centro e del sud.



Da notare che alcuni di questi temporali, specie quelli a ridosso delle coste della Sicilia e della Sardegna, potrebbero risultare di forte intensità, come abbiamo già avuto modo di segnalare nei giorni scorsi.



Al nord invece il tempo ritroverà stabilità sin da mercoledì e il tempo dovrebbe reggere senza problemi almeno sino alle prime ore di venerdì, quando una perturbazione atlantica dovrebbe coinvolgere l'arco alpino e poi tutta la fascia montana e pedemontana del Triveneto, generando anche dei temporali frontali piuttosto estesi, accompagnati da raffiche di vento e un certo calo delle temperature.



Il nord-ovest probabilmente rimarrà sottovento rispetto a questo tipo di circolazione e dovrebbe pertanto ricevere la visita del Foehn entro sabato mattina, con tanto di rasserenamento del cielo.



Il fronte non dovrebbe interessare il resto del Paese ma scivolare poi lungo i Balcani. Quanto all'aria fredda che lo seguirà c'è tutto "un fascicolo" già aperto su MeteoLive per capire se potrà raggiungere o meno anche il nostro Paese entro il 25-26 del mese.



In ogni caso il fine settimana 21-22 dovrebbe risultare abbastanza buono ovunque , esauriti gli ultimi rovesci sull'estremo nord-est.