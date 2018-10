GIU' le temperature da lunedì: quanti GRADI perderemo?

I valori termici di questa settimana rimarranno ancora largamente al di sopra delle medie del periodo. Notevole il picco atteso sull'Emilia-Romagna per giovedì 18 ottobre, con valori anche superiori ai 25°C su diverse località.



Nel fine settimana le temperature resteranno ancora su valori miti, spesso superiori ai 20°C nei valori massimi, ma da lunedì una corrente da nord-est concorrerà ad abbassare notevolmente le temperature a partire dai versanti adriatici e dal settentrione.



Certo: l'irruzione fredda non coinvolgerà direttamente l'Italia, ma l'inserimento di aria più secca da nord-est e la serenità del cielo notturno, soprattutto al nord, favoriranno la dispersione del calore in atmosfera limpida e le temperature scenderanno notevolmente.



I valori più bassi si registreranno alla cessazione del vento, cioè nella notte tra martedì e mercoledì. Al sud e sul medio Adriatico l'afflusso freddo sarà accompagnato anche da alcune situazioni temporalesche, che invece non impegneranno il resto del Paese, dove l'evento più rilevante sarà il rinforzo della ventilazione.



Da notare possibili valori prossimi allo zero o localmente inferiori nei fondovalle alpini ed appenninici all'alba di mercoledì 24 ottobre, così come i valori di 5-6°C attesi in Valpadana.



E' un primo passo importante verso un autunno più autentico, anche se già da mercoledì pomeriggio le temperature massime dovrebbero nuovamente aumentare un po', specialmente in quota.



Qui i valori previsti per mercoledì 24 nelle grandi aree urbane:

