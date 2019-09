GiovedÃ¬ TEMPORALI sulla SICILIA e su alcuni settori del NORD

La perturbazione che attualmente sta agendo sulle regioni centro-meridionali con fenomeni anche intensi, ha ufficilalmente aperto un corridoio di correnti più fresche ed a tratti instabili che nel prossimi giorni metteranno in discussione l'egemonia estiva sulla nostra Penisola.

Lo zoccolo duro dell'estate mediterranea è già stato scalzato con la perturbazione odierna, ma altri impulsi instabili arriveranno da nord-ovest a sancire un regime di complessiva variabilità sul Bel Paese.

Il prossimo appuntamento con i temporali sull'Italia è fissato tra giovedi 5 e venerdi 6 settembre. In questa sede ci occuperemo dei temporali che agiranno nella giornata di giovedi 5 settembre; ecco la sommatoria dei fenomeni previsti in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola:

Ecco i temporali che tra il pomeriggio e la serata si faranno vedere al nord, specie sul nord-ovest (Piemonte, Lombardia e parte della Liguria) con fenomeni localmente forti.

Altri temporali si svilupperanno dalla parte opposta dell'Italia, sulla Sicilia e la bassa Calabria. Tra il Catanese e il Siracusano si prevedono fenomeni anche molto intensi con possibili nubifragi e grandinate.

Il resto d'Italia vivrà una giornata di tregua che tuttavia non durerà molto...

