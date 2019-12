Giovedì mattina: potrebbe arrivare la NEVE su parte del nord-est?

Gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono giustamente puntati sulla giornata di venerdi 13 dicembre. Tuttavia, c'è una veloce perturbazione che rischia di sfuggire dalle maglie dei modelli; transiterà nella notte tra mercoledi 11 e giovedi 12 dicembre sul centro-nord della nostra Penisola.

Il fronte in questione avrebbe le carte in regola per portare neve bagnata o pioggia mista a neve sulle pianure dell'Emilia Romagna e basso Veneto nella mattinata di giovedi 12, unitamente a rovesci sulla Toscana.

C'è però differenza di vedute tra i due "big" della meteo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 12 dicembre secondo il MODELLO EUROPEO:

L'elaborato nostrano crede nella possibilità di NEVE fino a quote molto basse tra l'Emilia Romagna, il basso Veneto e a seguire anche sul Friuli. Se questa tesi fosse corretta, cadrebbe pioggia mista a neve o neve bagnata anche sulle pianure delle regioni suddette.

Rovesci saranno presenti inoltre sulla Toscana, l'Umbria occidentale e le Marche, ma qui con neve solo in Appennino oltre gli 800-1000 metri.

Più a sud, piovaschi saranno altresi possibili tra il Cilento e la Calabria Tirrenica e sulla Sardegna meridionale. Altrove tempo asciutto a parte le solite nevicate sui rilievi alpini confinali.

Il MODELLO AMERICANO invece snobba un po' questa tesi; ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di giovedi 12 dicembre secondo l'elaborato di oltre oceano:

Il medesimo passaggio perturbato viene solo abbozzato dal modello ed in grado di interessare solo una fascia compresa tra la Toscana, l'Umbria settentrionale e le Marche con qualche rovescio.

Il nord-est verrebbe quasi snobbato dai fenomeni (e quindi anche dalla neve) che si limiterebbe a cadere sull'Appennino Emiliano in quantità comunque esigua.

L'elaborato mette però in conto rovesci tra la Calabria Tirrenica e la Siclia settentrionale, sulla Sardegna merionale oltre alle solite nevicate sui settori alpini di confine.

Chi avrà ragione? Come anticipato poco sopra, si tratta di un passaggio perturbato ostico, non inquadrato a dovere dalle maglie dei modelli. Al momento riteniamo più probabile la tesi americana, ma ovviamente seguite i nostri aggiornamenti.

