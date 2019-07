Giovedì e venerdì ancora DISAGIO da CALDO ALLARMANTE su molte regioni

La giornata di giovedi 25 luglio sarà la piu critica in Italia per l'indice di calore, ovvero la combinazione tra il caldo e gli alti tassi di umidità. La situazione sarà molto critica sulla pianura padana e nelle aree interne dell'Italia centrale. Ecco la mappa del disagio da caldo prevista per le ore 17 di domani, giovedi 25 luglio:

CALDO INSOPPORTABILE, con rischio di COLPI di CALORE sarà presente sulla pianura padana e le pianure interne della Toscana e del Lazio. Da evitare assolutamente le uscite nelle ore più calde specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Condizioni di MALESSERE anche nelle zone interne della Sardegna e sulla Campania. Sul resto del meridione il caldo sarà fastidioso o molto fastidioso, ma senza punte di malessere eccessivo.

Venerdi 26 luglio, la situazione tenderà in parte a migliorare anche se sarà ancora difficile, specie sulla pianura padana; ecco la situazione alle ore 17:

Ancora condizioni di MALESSERE FISICO in Valpadana, anche se meno accentuato rispetto al giovedi.

CALDO MOLTO FASTIDIOSO con locali punte di MALESSERE aleggerà al centro, sulla Campania e sulla Sardegna. Al meridione avremo invece un caldo FASTIDIOSO, ma senza punte eccessive di malessere.

