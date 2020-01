Gennaio trascorrerÃ  ancora per molti giorni con l'alta pressione: ecco le conseguenze

Il tempo atmosferico in questo mese di gennaio 2020, rimane pesantemente influenzato da una condizione di Vortice Polare chiuso, che determina un innalzamento considerevole delle fasce anticicloniche subtropicali sull'Europa. Le masse d'aria più fredde, risultano accorpate tutte assieme alle latitudini dell'Artico ed al momento non riescono a spingersi più in basso. Si tratta di un tipico standard di NAO (North Atlantic Oscillation) ed AO (Arctic Oscillation) di segno positivo.

Troviamo quindi anomalie positive della pressione e della temperatura nella fascia delle medie latitudini, contrapposte ad anomalie negative della pressione alle latitudini artiche. Tanto maggiore è questo divario, tanto più questi indici salgono di segno positivo. Ebbene nei prossimi giorni, la circolazione di venti zonali alle elevate latitudini è prevista rinforzare ulteriormente, portandosi dietro ulteriori apporti di aria mite che andranno a costituire robusti anticicloni. Ecco la previsione emisferica del modello americano riferita a domenica 12 gennaio:

Almeno fino al termine della prima metà di gennaio, il tempo previsto sul nostro Paese continuerà a restare influenzato dalla presenza di questi anticicloni che saranno garanzia di tempo stabile e generalmente poco freddo in montagna e lungo le coste, specie quelle occidentali. Ovviamente ci saranno delle eccezioni che saranno rappresentate dalle inversioni termiche, fenomeni molto comuni in questo periodo dell'anno sulla Valpadana e nelle località pianeggianti interne, dove le temperature nottetempo ed al primo mattino, potranno risultare pungenti e accompagnate da nebbie anche fitte.

Anche il tasso di inquinamento risulterà piuttosto elevato, principalmente al nord e soprattutto sulla Pianura Padana e all'interno delle grandi città.