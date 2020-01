GENNAIO, quasi sicuramente, ci saluterà con l'alta pressione e la mitezza

Gennaio è il mese centrale dell'inverno italico, alla stregua di luglio per l'estate. Vederlo "martirizzato" in questo modo da un'alta pressione che di invernale non ha proprio nulla mette davvero tristezza.

Si scrive così un'altra brutta pagina in merito al cambiamento climatico in atto che prevede inverni sempre più corti e miti sulla nostra Penisola.

Come spesso è successo in passato, starà a febbraio l'onere di risollevare (anche se in minima parte) le sorti di un inverno tra i piu squallidi dell'ultima storia recente.

I giorni della merla, statisticamente i più freddi dell'anno, trascorreranno all'insegna della mitezza e dell'alta pressione. Ecco la situazione sinottica estrapolata dal modello americano per giovedi 30 gennaio:

La situazione presenta una staticità quasi maniacale, con le solite correnti miti oceaniche che faranno il giro largo a disegnare una "bella" cupola anticiclonica sulle nostre teste.

E' palese che con una situazione del genere non possa arrivare ne il freddo, ne tantomeno la neve (neppure in montagna) sul nostro Paese.

Anche il modello europeo per il medesimo giorno, ovvero giovedi 30 gennaio, prevede lo stesso scenario:

In altre parole, non esistono più margini per salvare gennaio, scivolato via nel peggiore dei modi tra nebbie, smog, inquinamento e tanta mitezza.

Briciole d'inverno si sono fatte vedere solo sulle pianure del nord e nelle valli incassate del centro di notte e al mattino presto stante il fenomeno dell'inversione termica; per il resto la stagione è stata inesistente sotto ogni punto di vista.

