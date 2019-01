GENNAIO pronto alla METAMORFOSI: freddo e neve cambiano ubicazione?

L'ipotesi di un'interazione tra le masse d'aria fredda presenti sull'est europeo e un vortice depressionario in discesa dal nord Atlantico direttamente nel Mediterraneo per mercoledì 23 darebbe luogo a nevicate anche in pianura sulle nostre regioni settentrionali.



Si tratterebbe di un primo segnale di svolta di questa stagione invernale, dopo settimane caratterizzate da venti da nord e da freddo e neve soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali.



Sostiene questo schema barico soprattutto il modello canadese, in simbiosi con quello europeo, sono più distanti gli altri modelli che prevedono soluzioni più caotiche e confuse, causate stamane nelle emissioni dal "pepe" che nuovamente la corrente a getto ha sparso sulle correnti occidentali, imprimendogli una maggiore velocità in uscita dal Canada ed impedendo una simile interazione, almeno nel breve.



Si solo nel breve, perché nel lungo, cioè dal 25 in poi, sembra proprio che L'Atlantico possa venir bloccato in modo molto più netto dalla spinta retrograda delle correnti gelide da est: in pratica andrebbe a costituirsi il classico BLOCKING, che causerebbe l'isolamento dell'Europa dalla mitezza atlantica.

Naturalmente è solo un'ipotesi, ma il primo indizio arriva proprio dalle configurazioni che qui sopra vi mostriamo.



Seguite pertanto tutti gli aggiornamenti!