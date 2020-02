Gennaio 2020: un mese di caldo record

Il mese di gennaio che ci lasciamo alle spalle, porta temperature sorprendentemente elevate su quasi tutta l'Europa. Queste due cartine mostrano le anomalie di temperatura registrate nel mese di gennaio 2020 , salvo poche eccezioni, i valori sono risultati sopra la media del periodo praticamente su tutto il continente. In particolare le zone con le anomalie positive più importanti, sono state quelle che durante l'inverno sono più soggette alle irruzioni d'aria più fredde che quest'anno sono totalmente mancate all'appello, stiamo quindi parlando del comparto scandinavo e della Russia, dove gli scarti positivi rispetto alle medie hanno superato i +8°C.

In questa elaborazione grafica, anomalie termiche di gennaio 2020 in Europa:

Basti pensare che una città come Mosca, un tempo famosa per gli inverni gelidi, ha vissuto un mese di gennaio 2020 con valori sempre positivi. La neve non è mai caduta in tutto il mese di gennaio è la temperatura media nella città per la prima volta dal 1821 , ha registrato una temperatura media mensile superiore agli zero gradi.



Nell'immagine qui sotto, un altra elaborazione grafica relativa alle anomalie termiche europee nel gennaio 2020:



Gennaio 2020 è risultato il più caldo in Europa da quando si effettuano rilevazioni, la causa di questa situazione è da ricercare nella forte attività del Vortice Polare che ha richiamato masse d'aria calde di origine subtropicale verso l'Europa. Queste masse d'aria hanno raggiunto latitudini insolitamente settentrionali, negando la neve su molte città del nord Europa come Stoccolma ed Helsinki che in questo gennaio non hanno sperimentato alcun tipo di nevicata.

I dati calcolati dal Copernicus Climate Change Service, mostrano un mese di gennaio con uno scarto positivo di +3,1°C rispetto alla media nel trentennio di riferimento 1981-2010, risultando quindi il più caldo in assoluto da quando si effettuano misurazioni. Gennaio 2020 appare tra i più caldi di sempre anche a livello globale, facendo il palio con il gennaio del 2016.