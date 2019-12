Gennaio 2020 esordisce con l'alta pressione, incerta l'evoluzione successiva

La parentesi di tempo instabile e freddo che ci riguarderà questo fine settimana, avrà vita breve, lasciando spazio nuovamente ad una circolazione di tipo anticiclonico che tornerà ad interessarci nei prossimi giorni. Questo anticiclone continuerà a monopolizzare anche nel futuro, l'andamento della circolazione atmosferica su ampia scala Europea. Sui settori europei occidentali, troveremo prevalenti condizioni di alta pressione, mentree su quelli centrali e soprattutto orientali, potranno verificarsi in più di un'occasione, nuove situazioni di instabilità, accompagnate anche da alcuni episodi di tempo freddo. Ecco la circolazione prevista sull'Europa dal modello inglese per la giornata di martedì 31 dicembre:

In linea generale, la circolazione atmosferica prevista da qui ai primi giorni di gennaio 2020, continuerà ad essere influenzata da un pattern tipicamente definito di NAO (North Atlantic Oscillation) di segno positivo, con la presenza di frequenti ed intense depressioni sull'oceano Atlantico settentrionale, contrapposte a persistenti anticicloni soprattutto sull'Europa occidentale. Con questo tipo di circolazione è inutile dire che gli episodi di maltempo invernale sul nostro Paese saranno limitati e comunque più probabili ai settori orientali, quindi i versanti adriatici. Previsione ed andamento del NAO index ancora di segno positivo anche nel futuro, sintomo di frequenti anticicloni sull'Europa occidentale: