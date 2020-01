Gennaio 2020 con l'anticiclone, in attesa di un cambiamento...

Il tempo dei prossimi giorni, continuerà ad essere influenzato da una circolazione di tipo anticiclonico dalle caratteristiche particolarmente tenaci e durature. Al momento nessun modello sembra intravedere un'evoluzione di chiaro stampo invernale ne' a breve ne' a lungo termine, sebbene alcune soluzioni previsionali lascino aperto uno spiraglio di cambiamento nella terza decade di gennaio. Questa condizione poggia radici in un ricompattamento del Vortice Polare nel cuore dell'inverno meteorologico che prosegue al momento senza grossi scossoni.

Esistono almeno due indici in grado di descrivere questa particolare circolazione, stiamo parlando della NAO (North Atlantic Oscillation) e dell'AO (Arctic Oscillation, altrimenti conosciuta come Oscillazione Artic a). Entrambe questi due indici sono previsti nei prossimi giorni di segno positivo, testimoniando la presenza di forti anticicloni nella fascia delle medie latitudini d'Europa, incluso il Mediterraneo, contrapposti a intense circolazioni di bassa pressione nelle alte latitudini. Previsione odierna dell'Oscillazione Artica con un notevole picco positivo ma anche con una probabile discesa che nel lungo termine si fa più probabile: