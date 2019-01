Gelo siderale verso gli USA: "rischio congelamento e ipotermia" esponendosi anche per poco tempo

Come vi abbiamo descritto in questo articolo, una eccezionale ondata di gelo sta investendo il Canada e gli Stati Uniti d'America. Nei prossimi giorni l'aria fredda in discesa dalle latitudini polari raggiungerà l'area centro-orientale degli Usa, provocando un marcato calo delle temperature.

Midwest e regione dei Grandi Laghi sono le aree più interessate: tra Chicago e Detroit si prevedono fino a -32°C mercoledì, a New York sino a -25°C.



Ma le temperature più basse saranno raggiunte tra mercoledì sera e giovedì quando a causa dell’inversione termica i termometri potranno raggiungere valori glaciali addirittura inferiori ai -50°C tra il Canada meridionale, Minnesota, Wisconsin e Michigan.

Secondo il servizio meteo a Chicago sono previste “temperature estreme di freddo, rischiose per la vita”, che possono causare “congelamento e ipotermia”, se esposti anche solo per poco tempo, scrive il Washington Post. Si tratta delle temperature più fredde degli ultimi 25 anni causate dal vortice polare.