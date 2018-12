Gelo estremo nella profonda Siberia: chi avrebbe il coraggio di farsi un bagno a -60°?

Il cosiddetto 'anticiclone russo-siberiano' è previsto consolidarsi nei prossimi giorni sulle remote steppe dell'Eurasia con valori termici letteralmente da capogiro. In questi giorni temperature molto fredde interessano la Siberia centrale ed orientale, la colonnina di mercurio è crollata molti gradi sotto lo zero. Nel filmato ci troviamo in Yakutia, precisamente nella città di Oymyakon e la temperatura al momento in cui sono state girate queste riprese, si aggirava attorno ai -60°C. Vorreste mai essere al posto di questo turista giapponese per cimentarvi in questa epica impresa?











Temperature così rigide come quelle che si registrano durante l'inverno sulla Siberia, possono essere spiegate attraverso il fenomeno della 'inversione termica'. La corsa al ribasso delle temperature, prende il via durante la seconda metà dell'autunno, generalmente attraverso una discesa d'aria fredda artica che porta con sè le prime nevicate sino in pianura.



Le giornate a quel punto sono molto corte e l'effetto albedo indotto dalle superfici innevate, amplifica la dispersione di calore verso l'atmosfera. Mancando l'influenza mitigatrice del mare, le temperature possono scendere molto velocemente, portandosi parecchi gradi sotto lo zero.