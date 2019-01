Gelo e neve in Puglia : temporali nevosi sulle coste, attenzione

La Puglia è senza dubbio tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ultime ore : l'irruzione artica giunta ieri ha provocato non solo un calo diffuso delle temperature, ma anche nevicate a tratti intense con accumuli importanti. Colpite soprattutto le Murge dove si registrano accumuli fino a 35 cm di neve, specie sul nord barese, ma anche le coste stanno assistendo a nevicate rilevanti. Eloquente lo scenario su Lecce, avvolta da diversi centimetri di neve (vedi qui le foto).

La giornata proseguirà all'insegna del maltempo e della neve su tante aree pugliesi : il nucleo più gelido alle alte quote è appena giunto sul basso Adriatico e proprio ora sta provocando la nascita delle nubi maggiormente cariche di neve. Forti nevicate sono in atto tra brindisino e tarantino e a breve coinvolgeranno anche il barese. In particolare attenzione ai temporali nevosi che potranno interessare le coste e il primo entroterra tra brindisino e barese, in grado di scaricare al suolo importanti accumuli di neve. I temporali potranno raggiungere anche Bari nelle prossime ore.



Ancora neve attesa anche sul nord barese e il Gargano, con locali sconfinamenti nel foggiano.

I fenomeni proseguiranno almeno sino alla tarda sera con possibile coinvolgimento anche delle ore notturne! Da domani graduale miglioramento del tempo su tutta la Puglia.