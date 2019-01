Gelo e forti nevicate in Molise: primi disagi nella regione

L'ondata di freddo e neve che da ieri interessa le nostre regioni adriatiche (e che si intensificherà nelle prossime ore) ha già creato dei disagi. La neve è caduta abbondante fra ieri e la notte appena trascorsa in Molise, dove soprattutto nell'area centro-settentrionale e nelle zone di alta collina e montagna abbiamo già accumuli nevosi importanti.

Disagi vengono registrati su varie arterie della Provincia di Campobasso, su Ingotte e sulla statale 17, in particolare nei pressi dell'ex hotel 'Le Cupolette' dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati. La Prefettura questa mattina ha vietato la circolazione dei veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade della provincia. Treni soppressi tra Campobasso e Venafro. Pochi disagi invece a Campobasso città. La Sea ha attivato il numero verde 800993380, che si potrà chiamare per eventuali emergenze.

Bufere di neve e accumuli elevati nelle zone montuose più alte. Qui siamo a Capracotta, "regina" della neve molisana, già ricoperta da oltre 80 cm di neve.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.