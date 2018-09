FRUSTATA AUTUNNALE confermata per fine mese?

Il primo vero segnale d'autunno è rappresentato dal vortice depressionario colmo di temporali presente attualmente sul medio Tirreno, ma tutti prima o poi si aspettano un avvicendamento stagionale di quelli che lasciano il segno, che ci facciano capire che ormai indietro non si torna e che è l'ora di indossare un abbigliamento più consono al periodo dell'anno che stiamo vivendo.



Ci sarà? Probabilmente si, anche se i modelli faticano ancora ad inquadrarne la portata. La sfuriata autunnale potrebbe manifestarsi sottoforma di venti nord orientali progressivamente più freddi entro martedì 25 o mercoledì 26 settembre.



Questo andrebbe a determinare dapprima dell'instabilità sul medio Adriatico e sul meridione, ridimensionerebbe ovunque di diversi gradi le temperature e successivamente potrebbe generare un vortice depressionario chiuso nel cuore del Mediterraneo simile a quello che stiamo sperimentando in queste ore ma decisamente più esteso.



Questa depressione potrebbe poi fungere da esca all'arrivo di perturbazioni atlantiche in sede mediterranea ma qui arriviamo già ai primi giorni di ottobre.



In ogni caso da giorni i modelli per l'inizio di ottobre danno per praticamente certo il passaggio stagionale. Si abbasserà il flusso zonale atlantico e l'alta pressione batterà in ritirata. Su questo sembrano ormai non esserci più dubbi: quanto all'infilata fredda da nord-est invece i dubbi restano tanti.