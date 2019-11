FREDDO - uno sguardo ad est: il vero INVERNO scalda i motori...

Non si trovano sentori invernali sulla nostra Penisola, nonostante il mese di novembre ci stia per lasciare.

L'ultima depressione che ha causato disastri al nord-ovest e al meridione, ha richiamato una quantità industriale di aria calda sotto le spoglie di venti sciroccali davvero intensi che hanno spazzato l'Italia da nord a sud; di conseguenza, la mattinata odierna ha un sapore pienamente ottobrino con la stagione invernale che sembra distante anni luce.

Se allarghiamo però lo sguardo oltre i nostri confini, notiamo che più ad est le cose vanno diversamente; la mappa mostra il quadro delle temperature minime registrate questa mattina in Europa (vi consigliamo di ingrandire la cartina per poter avere un migliore riscontro visivo)

Fanno sensazione le temperature inferiori a -10° su tutto il comparto russo con punte al ribasso fino a -14/-15°.

Il freddo (anzi, il gelo) riesce a lambire anche il comparto del Baltico e la Scandinavia, mentre più ad ovest i valori termici si stemperano notevolmente fino ad arrivare alla mitezza mediterranea ed italica.

Per il momento questa massa gelida resterà sul posto senza dilagare più ad ovest. Tra il week-end e l'inizio della settimana prossima potrebbe invece estendersi parzialmente verso est e verso sud, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

