FREDDO si, FREDDO no? I modelli LITIGANO...

Si complica (dal punto di vista previsionale) la situazione meteorologica attesa per la prossima settimana in Italia.

Il brutto "voltafaccia" del modello americano fa indubbiamente pensare, ma il modello europeo tiene alta la bandiera del freddo, seppure edulcorando molto i rigori sulla nostra Penisola.

Tra mercoledi 12 e giovedì 13 dicembre, secondo il modello nostrano, qualcosa dovrebbe entrare sull'Italia, anche se il grande freddo resterà confinato sull'Europa orientale.

In Italia sono previste isoterme a 1500 metri comprese tra 0 e -4°, con i massimi effetti sul nord-est.

Il modello americano invece non le vuole sapere: secondo questo elaborato, i rigori freddi verranno rigorosamente trattenuti oltre i nostri confini, lambendo appena l'arco alpino (seconda mappa).

Chi avrà ragione? Un po' di esperienza ci insegna che il modello americano ha spesso il "vizietto" di sovrastimare il getto occidentale. Di conseguenza le maggiori probabilità di successo sono a carico del modello europeo; in altre parole, un po' di freddo dovrebbe entrare la prossima settimana in Italia, ma per i dettagli vi rimandiamo alle prossime emissioni modellistiche.

