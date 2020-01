FREDDO: quanto ne verrÃ  e dove colpirÃ ?

La flessione delle temperature prevista tra domenica 19 e martedì 21 sull'Italia risulterà moderata, più importante in montagna (su Alpi e versante adriatico dell'Appennino settentrione e centrale), dove a 1500m al nord e lungo il medio Adriatico arriveranno a registrarsi valori sino a -6 o -7°C, mentre alle basse quote il rimescolamento dell'aria dovuto ai venti di Grecale e la presenza di nuvolosità notturna ridurrà al minimo anche le gelate.



Infatti il modello americano non prevede valori inferiori a 0°C per tutto il periodo in oggetto in pianura, ma solo dalla fascia collinare. L'afflusso di aria fredda risulterà molto più modesto sul versante centrale tirrenico e al meridione, dove comunque si farà sentire il vento richiamato dal vortice ciclonico in allontanamento dalla Sardegna alle coste dell'Algeria.



Ecco le mappe che evidenziano la sequenza dell'irruzione fredda a 1500m, si parte da domenica mattina 19 gennaio alle ore 10, si prosegue con lunedì mattina 20 gennaio alle 7 e si chiude con l'alba di martedì 21 gennaio:

Da notare che, non chiudendosi l'episodio con il ripristino ASSOLUTO dell'alta pressione, ma persistendo al contrario una certa variabilità anche tra mercoledì 22 e venerdì 24, le temperature andranno gradualmente stemperandosi senza che intervenga sino al suolo un vero raffreddamento (cioè senza importanti gelate in pianura).