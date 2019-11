FREDDO: quando potrebbe irrompere l'inverno?

Se dovesse continuare questo tipo di tempo perturbato di origine atlantica, non mancherebbero certamente copiose nevicate sulle Alpi, ma il freddo stenterebbe a farsi largo sulla Penisola, soprattutto al centro e al sud, mentre al settentrione si potrebbe parlare di tardo autunno.



L'idea è però un'altra: cioè che entro la fine del mese di novembre il tempo provi a costruire scenari più invernali, che scaturirebbero da anomalie pressorie positive nel nord del Continente e conseguentemente da un abbassamento del flusso perturbato atlantico alle basse latitudini.



Questa disposizione barica favorirebbe anche l'inserimento di correnti fredde da est pronte ad interagire con le depressioni che penetrerebbero in sede mediterranea, con conseguenti situazioni invernali estese anche alle zone pianeggianti e costiere.



Ecco un segnale in tal senso: quella che vi mostriamo è una mappa barica che evidenzia l'anomalia pressoria a 5500m prevista per la fine del mese sull'Europa, secondo alcune emissioni del modello americano. Si vede un surplus pressorio a nord e un deficit pressorio a sud, con le conseguenze illustrate sopra:

Il quadro barico reale sarebbe molto simile a quello della mappa seguente, che raffigura i valori di pressione a 5500m e al suolo:

Cosa ci separa da tutto questo? Le bizze del vortice polare: si compatterà facendo accelerare la corrente a getto e spazzando via tutto il disegno invernale oppure risulterà ancora piuttosto disarmonico e sbilanciato su un settore dell'emisfero nord? Seguite gli aggiornamenti!