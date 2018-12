FREDDO? potrebbe tornare di prepotenza nella seconda decade di dicembre...

La fase mite che ci accompagnerà durante la prima settimana di dicembre sarà connessa ad un temporaneo rinforzo del Vortice Polare.

Il freddo verrà accorpato in sede Scandinava ed in prossimità dei Golfi di Botnia e di Finlandia. Sull'Europa centrale transiteranno veloci sistemi frontali un un contesto molto umido, mentre tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo centro-occidentale avremo l'allungo dell'alta pressione atlantica con clima molto mite e asciutto.

La corda delle correnti atlantiche inizierà ad ondulare sempre più vistosamente ad iniziare dall'Immacolata, promuovendo uno scambio meridiano che si farà sentire sull'Italia all'inizio della seconda decade mensile.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste dal run di controllo del modello americano per mercoledi 12 dicembre. L'ondulazione anticiclonica in Atlantico potrebbe determinare il travaso del freddo dalle alte latitudini (dove era stato accorpato durante la fase mite) verso sud.

Anche il modello europeo e canadese, con opportune modifiche tra corsa e corsa, optano per un generale raffreddamento dell'Europa centro-meridionale alla fine della prima decade dicembrina, ma non i massimi effetti in seconda decade.

Per il momento si tratta di ipotesi che trovano però molte conferme anche alla luce di una possibile frenata del getto atlantico attorno al 10 dicembre. Continuate quindi a seguirci...

