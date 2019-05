FREDDO: oltre 10° SOTTO MEDIA su alcune regioni nella giornata di LUNEDI; vediamo dove...

Il tempo non vuole mettere giudizio e molto probabilmente ci confezionerà un inizio settimana prossima all'insegna del maltempo e del freddo su molte regioni. Tutta colpa di una discesa fredda che dall'Europa centro-settentrionale scivolerà verso sud, interessando anche la nostra Penisola.

Colpite soprattutto le regioni centro-meridionali e in modo particolare le zone interne appenniniche e il versante adriatico.

Per avere idea degli scostamenti termici al ribasso che avremo in Italia all'inizio della prossima settimana, osserviamo attentamente questa mappa valida per il primo pomeriggio di l unedi 13 maggio:

I numeri in rosso rappresentano la differenza tra la temperatura che avremo lunedi 13 maggio e la media termica del periodo in questione.

Nelle zone interne appenniniche si potrà arrivare fino a 12-13° al di sotto della media; anche le regioni adriatiche non scherzeranno con scostamenti al ribasso rispetto alla norma tra 8 e 10°.

6-7° al di sotto della media si avranno lungo le regioni tirreniche, mentre al sud si arriverà fino a 8° sotto media.

Unica oasi felice, il nord-ovest, segnatamente il Piemonte, che complice le correnti di caduta dalle Alpi, non dovrebbe accusare termici sensibili.