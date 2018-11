FREDDO o CALDO: cosa succederà sino a fine novembre su Europa e nord America?

Non fatevi spaventare dalla confusione dei colori: quelli che tendono al blu sono valori più freddi del normale, quelli che tendono al rosso più caldi del normale.



La prima mappa si riferisce al nord emisfero e mette in evidenza per lunedì 12 novembre le anomalie di temperatura a 1500m; si nota molto bene un afflusso di aria fredda su Canada e Stati Uniti, in grado di determinare anche le prime nevicate in pianura.



Molto diversa la situazione prevista sull'Europa, dove la presenza dell'anticiclone regalerà giornate molto miti in quota su gran parte del Continente, specie su Italia, Europa centrale e regione scandinava.



Una situazione che proseguirà per alcuni giorni ma che risulterà comunque meno avvertita sui settori pianeggianti, dove sarà facile che insistano nebbie anche diffuse, accompagnate da temperature relativamente basse, con sensazione di freddo umido.

Complessivamente però sarà la mitezza a governare sull'Europa, diversamente da quanto accadrà nel nord del Continente americano.



All'inizio della terza decade di novembre ecco attivarsi la sorpresa: negli States si attenuerà il flusso freddo da nord, mentre da noi la spinta dell'anticiclone verso la Scandinavia andrà a determinare una discesa di aria fredda da est, che risulterà più significativa sull'Europa orientale, ma che abbraccerà (o meglio sarebbe dire potrebbe abbracciare vista la distanza temporale) gran parte delle nazioni, compresa l'Italia.



Si tratterebbe del primo assaggio d'inverno e, qualora vi fosse poi un'interazione con le correnti atlantiche, potrebbero anche derivarne delle nevicate a quote basse sui rilievi.



Leggete a tal proposito l'articolo di oggi: invernata verso fine mese?

