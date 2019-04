FREDDO o CALDO: cosa succederÃ  sino a fine mese?

L'ultimo freddo del mese di aprile secondo il modello americano giungerà entro domenica mattina 14 aprile , limitando la sua azione soprattutto alle quote medio-alte, come si nota da questa mappa che esprime la possibilità (con una scala di colori) che le temperature a 1500m scendano sotto lo zero (coinvolti Alpi e nord-ovest):

Poi niente più freddo, ma nemmeno caldo. Infatti per cercare valori di temperatura massima superiori ai 20°C ma non a 25°C, bisogna arrivare a venerdì 19 aprile, quando il modello prevede un'alta probabilità che sulla Penisola possano raggiungersi valori diciamo primaverili molto gradevoli. Più alta la probabilità di superamento della soglia sulle Isole Maggiori guardate:



Per trovare però una minima possibilità che le temperature superino i 25°C bisogna arrivare addirittura al 25 aprile, quando il modello americano, mostra qualche timida possibilità sulle zone colorate in blu. Un chiaro segnale che di valori primaverili ne sperimenteremo ma anche che di vero caldo per ora non ci sarà traccia, guardate: