FREDDO: ma quanto ne arriverà? Dove colpirà maggiormente?

Un anticipo d'inverno indotto dall'arrivo di venti freddi dall'est europeo.

E' normale a novembre?

Si certo.

Negli ultimi anni proprio la frequente collocazione di anticicloni sulla Scandinavia durante questo mese ha favorito l'inserimento di questo tipo di correnti, dando l'impressione che poi l'inverno potesse risultare crudo.



In dicembre poi tutto spesso è stato cancellato dall'irruenza delle correnti occidentali e la stagione prendeva tutta un'altra piega.



Quest'anno le cose potrebbero andare diversamente?

Forse si, ma anche no. La stagione è tutta da giocare.

Intanto prendiamoci questo anticipo d'inverno.



Cominciamo col dire che farà freddo essenzialmente al nord e sul medio Adriatico; si tratterà peraltro di un freddo moderato, che solo in montagna porterà le temperature a scendere sotto lo zero, a partire soprattutto dagli 800m di quota.



In pianura al nord non si scenderà sotto lo zero, sia per la persistenza del vento, sia perché le correnti da est trasportano sul catino padano aria umida che impatta a ridosso dei rilievi e genera nuvolaglia; quindi questa coperta di nubi impedirà le gelate.



Sotto l'effetto dei forti venti di Grecale, che soffieranno quasi ovunque sul Paese sin da venerdì, la sensazione di freddo comunque non mancherà , specie sulle coste del Tirreno e sulla Liguria, dove le raffiche risulteranno particolarmente intense.



Il massimo raffreddamento nella prima fase dell'irruzione dovrebbe registrarsi all'alba di domenica, nella seconda fase il freddo dovrebbe coinvolgere essenzialmente il nord tra lunedì e martedi, quando il modello prevede valori sino a -4°C a 1500m, sino a 0°C ad 800m e 2-3°C in pianura.



Il freddo che affluirà al nord potrà essere foriero di nevicate? Seguite a tal proposito gli articoli dedicati.



