FREDDO LIVE: si GELA sul nord-est del Continente!

Ecco le temperature minime registrate la scorsa notte in Europa. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

L'inverno più duro, fatto di freddo, neve e gelo, resta per il momento rintanato lassù, tra la Finlandia e la vicina Russia.

Sul resto dell'Europa centro-settentrionale l'alta pressione tende a schiacciare il freddo a livello del suolo determinando pensanti inversioni termiche. Da ciò scaturiscono i valori negativi soprattutto tra la Francia orientale, la Germania e la Polonia.

La mitezza presenta invece due roccaforti: la prima è in sede inglese e sulle coste centro-meridionali della Norvegia dove non fa affatto freddo; la seconda in prossimità del Mediterraneo e sul "solito" Portogallo dove le temperature sono alquanto miti.

Nei prossimi giorni l'alta pressione manterrà il comando delle operazioni e non avremo scossoni termici degni di nota, ne in Europa ne tantomeno in Italia (e sul Mediterraneo).

