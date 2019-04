FREDDO in primavera: la NEVE può fare più danni del GELO

Ecco le temperature a 1500 metri previste dal modello europeo per le prime ore di domenica 5 maggio:

Gli agricoltori auspicano un alleggerimento del carico di aria fredda previsto entrare sull'Italia durante la giornata festiva.

La primavera spesso ci sorprende per le belle giornate calde e luminose, quasi a sbeffeggiarne l'inverno appena passato. A volte, però, è l'inverno che si prende gioco della primavera, soffiando aria fredda e facendo cadere la neve non necessariamente solo in montagna.

Il sole presente in primavera è già abbastanza caldo. La sua azione sui vegetali è palese con lo sboccio dei fiori e la schiusa delle prime foglie. Poi ci sono le piogge a benedire con le loro gocce questa opera d'arte della natura.

L'eventuale arrivo del freddo e della neve su un patrimonio vegetativo ancora quiescente non sarebbe causa di grossi problemi, ma se la medesima situazione si presenta quando i vegetali sono già sbocciati (come in questo periodo), i danni potrebbero essere ingenti. Il peso della neve sulle foglie già spuntate può determinare schianti di alberi al suolo, per non parlare del gelo, che può letteralmente bruciare i germogli e le foglie ancora giovani, senza possibilità di appello.

Il fiocco di neve sui fiori degli alberi da frutto ha un impatto devastante , peggio della grandine. La neve, difatti, tende ad accumularsi sull'apparato floreale, bruciandolo inevitabilmente e non consentendo alla pianta un'adeguata fruttificazione.

Dopo un inverno inestente al nord, arriverà la neve a bassa quota nei primi giorni di maggio? Speriamo di no...anche se le mappe a nostra disposizione continuano a confermare il tutto.