FREDDO in arrivo: ecco dove colpirà da martedì 26

Tornerà un po' di freddo sull'Italia la prossima settimana?



Persistono notevoli divergenze sull'impatto di questa massa d'aria fredda sull'est europeo e marginalmente nel Mediterraneo, prevista in arrivo tra martedì 26 e giovedì 28 marzo.



Il modello americano ha sfornato per giorni mappe molto coerenti e ci serviremo pertanto del suo schema barico per proporvi la previsione più probabile. L'idea è che l'irruzione fredda coinvolga essenzialmente il medio Adriatico e il meridione, favorendo la formazione di una depressione al suolo sul basso Adriatico.

Ecco le temperature previste a 1500m sull'Italia nella giornata di mercoledì 27 marzo nelle ore centrali del giorno:





Come si può notare dalla mappa qui sopra interverranno pertanto venti forti, un sensibile calo termico su tutte queste zone e rovesci anche nevosi a quote collinari o anche leggermente inferiori su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e persino Calabria, segnatamente nella giornata di mercoledì 27 marzo.



Al nord-ovest ancora una volta prevarrà l'effetto favonico indotto dai venti da nord e le temperature non subiranno un calo apprezzabile, sul resto d'Italia invece un po' di freddo si farà sentire ma non ci saranno risvolti precipitativi.

Ecco infatti le temperature previste al suolo per l'alba di giovedì 28 marzo:



Come si può notare ingrandendo la mappa, le regioni in cui il freddo risulterà più rilevante saranno l'Abruzzo, il Reatino nel Lazio, la Lucania e la Calabria; farà certamente un po' freddo ancora nelle vallate alpine, ma molto meno sulle zone pianeggianti del nord.



Tutto l'episodio in ogni caso dovrebbe concludersi proprio entro giovedì 28 marzo, lasciando ancora una volta a secco gran parte del Paese. Le temperature tornerebbero poi velocemente a salire nelle giornate di venerdì 29 e di sabato 30 marzo, riportandosi soprattutto tra nord e centro, su valori prettamente primaverili.



