FREDDO? il MODELLO EUROPEO ci crede, ma sarà vera gloria?

Il modello americano questa mattina vede "tutto facile", assimilando l'Europa ad una tavola da biliardo dove il getto atlantico può liberamente scorrere...senza incontrare il minimo ostacolo.

Il modello europeo invece oppone un severo NO a questa situazione, proponendo un ostacolo bello grosso al fluire del sopracitato getto sparato.

Secondo l'ipotesi ufficiale del modello nostrano per la fine della settimana prossima (attorno al periodo dell'Epifania) una fredda corrente orientale farebbe piombare la nostra Penisola in una severa ondata di freddo.

Sulla verticale della Pianura Padana, a 1500 metri di altezza, il modello europeo propone isoterme comprese tra -10 e -12°...il tutto mentre il modello americano (nel medesimo periodo) fa crogiolare l'Italia in una sorta di primavera.

E' credibile il run ufficiale imbastito questa mattina dal modello nostrano? Se osserviamo il grafico ens delle temperature del modello medesimo (seconda mappa) si notano cose molto interessanti.

Il run ufficiale (linea blu) è estremo verso il freddo; di conseguenza è molto difficile che simili isoterme possano raggiungere la verticale dell'Italia nel lasso temporale in parola.

Tuttavia, l'ondata fredda contemplata dall'elaborato a ridosso del periodo dell'Epifania, è confermata (seppur maggiormente edulcorata) sia dalla media degli scenari (linea rossa), sia dallo "spread" di tutti i run alternativi del modello nostrano (fascia viola sul grafico).

In altre parole, per il periodo dell'Epifania uno dei due modelli (americano ed europeo) prenderà una sonora cantonata in quanto contemplanti due visioni completamente diverse...se non addirittura opposte. Vedremo chi la spunterà...