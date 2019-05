FREDDO: guardate quanto andremo al di sotto della media DOMENICA

Siete pronti ad un breve tuffo a ritroso nell'inverno? Per alcune aree della nostra Penisola il lasso temporale compreso tra domenica 5 e lunedi 6 maggio vedrà temperature che poco hanno da invidiare al semestre freddo.

Durerà poco, ma l'evento atteso segnatamente nella giornata di domenica sarà sicuramente degno di menzione. Oltre ai venti forti e al calo delle temperature, l'irruzione di matrice artica determinerà nevicate a quote basse per la stagione (700-800 metri) su alcuni rilievi del centro-nord, segnatamente sull'Emilia Romagna.

Di quanto scenderanno, rispetto alle medie del periodo, le temperature nella giornata di domenica 5 maggio? Per avere un'idea del tutto, ecco una mappa che mostra gli scostamenti rispetto alla media che avremo in Italia nella giornata in parola:

Sulle Alpi la temperatura potrebbe scendere tra i 13 e i 15° al di sotto della media climatologica del periodo; fino a 12-13° sotto media lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, 6-8° sotto media su quella meridionale.

Fino a 8-10° al di sotto della media sull'alto e medio Adriatico, 7-8° sull'alto e medio Tirreno; 7° in meno rispetto alla media nelle zone interne della Sardegna.

Diamo ora qualche valore interessante che potrebbe registrarsi nella mattinata di domenica 5 maggio; Courmayeur potrebbe registrare - 7.5° ( qui i dettagli: www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Valle+D%27Aosta/Courmayeur/4/)

A Livigno si toccheranno i -8.1° (www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Livigno/3/)

A Predazzo i -0.8° (www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Trentino+Alto+Adige/Predazzo/3/

A Bormio arriveremo a -1.5° (www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Bormio/3/