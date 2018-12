FREDDO e NEVE in seconda decade? L'ipotesi vagliata questa mattina dal MODELLO EUROPEO...

Il Modello Europeo questa mattina suona la carica e mostra una situazione perturbata e fredda per l'inizio della settimana prossima, con un finale nevoso al nord anche sulle pianure.

Vi ricordiamo che si tratta di previsioni a medio-lungo termine, di conseguenza è assai probabile che il tutto cambi con le prossime emissioni, pur mantenendo il filo conduttore del freddo che appare abbastanza credibile.

La prima mappa valida per lunedi 10 dicembre mostra l'avvio della fase fredda sull'Italia: aria gelida da nord che penetrerà sul bacino centro-orientale del Mediterraneo portando un primo calo termico in Italia e fenomeni sparsi, anche di tipo nevoso a bassa quota, al centro-sud.

Tra martedi 11 e mercoledi 12 dicembre guardate cosa potrebbe succedere: il blocco gelido, secondo questo run, si muoverebbe di moto retrogrado sull'Europa centrale convogliando aria molto fredda da est verso la nostra Penisola, segnatamente il nord Italia.

In questo frangente i termometri andrebbero in picchiata e si avrebbero le prime nevicate anche in pianura su diverse zone del nord e del centro.

Il COLPACCIO NEVOSO per il nord e parte del centro arriverebbe però dopo, nella giornata di giovedì 13 dicembre (terza mappa).

L'aria fredda nei bassi strati verrebbe sormontata da correnti più temperate e miti provenienti da sud stante l'approccio di una saccatura da ovest.

Si tratterebbe della classica NEVICATA DA ADDOLCIMENTO che potrebbe anche non finire in pioggia qualora i geopotenziali si mantenessero bassi insieme alle temperature; per il momento ci fermiamo qui...

