FREDDO e NEVE del 27 marzo: ecco dove colpiranno!

Davvero potrà esserci un colpo di coda invernale sull'Europa negli ultimi giorni di marzo?





Il modello americano nel corso degli ultimi giorni ha sfornato emissioni sempre molto simili rispetto all'irruzione fredda prevista sui Balcani per mercoledì 27 marzo, ne ha così confermata sia la portata che la breve durata.



Una parte di questo freddo però potrebbe colpire anche le nostre regioni, segnatamente il versante adriatico, favorendo un contrasto termico in grado di determinare rovesci temporaleschi, anche di tipo nevoso a quote collinari, tra le Marche e la Puglia, il tutto accompagnato da venti sostenuti e freddi.



La mappa della probabilità che la temperatura scenda sotto lo zero a 1500m (colorazione rossa) evidenzia per mercoledì 27 marzo la concreta possibilità che il freddo possa raggiungere le nostre regioni adriatiche e parzialmente anche il resto della Penisola. Naturalmente in pianura giungerà solo un freddo moderato.



La stessa mappa riferita al giorno successivo, giovedì 28 marzo, mostra ancora il freddo indugiare sulle nostre regioni meridionali ed adriatiche , ma con tendenza ad allontanarsi ulteriormente verso sud est.



E rispetto alle precipitazioni? Beh anche rispetto a queste, il modello americano le conferme in modo abbastanza convinto per le zone citate sopra (medio e basso Adriatico) in questa mappa che analizza la percentuale di probabilità di accumuli di pioggia o neve superiori ai 5mm proprio per mercoledì 27 marzo: fenomeni più probabili su Abruzzo, Molise, Lucania e Puglia.





E' appena il caso di aggiungere che invece la siccità al nord continuerà. Seguite i nostri aggiornamenti!