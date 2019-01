Freddo e neve al sud: imbiancata Cosenza e la Valle dei Crati

Freddo e neve stanno interessando il centro-sud da oltre 24 ore, ma proprio nel corso della notte è giunta la parte più attiva della perturbazione che è riuscita a riportare la neve sino a quote piuttosto basse. In particolare il maltempo sta coinvolgendo principalmente Puglia, Basilicata e Calabria e la neve si è affacciata diffusamente sui 400-500 metri di altitudine. In Calabria, grazie alla particolare orografia del territorio e ai fenomeni piuttosto intensi, la neve si è spinta sin sui 200 metri nella Valle dei Crati, permettendo l'arrivo della neve anche su Cosenza.

La città cosentina è è risvegliata sotto un lieve manto nevoso, spesso qualche centimetro, con una temperatura di poco superiore allo zero. L'aria fredda incanalatasi nella Valle dei Crati e rimasta successivamente intrappolata, si è comportata esattamente come un "cuscinetto freddo" che ha permesso l'arrivo della neve a quote bassissime. Al momento non si segnalano particolari disagi, tuttavia il sindaco Mario Occhiuto ha disposto la chiusura delle scuole.



Il tempo tenderà a migliorare gradualmente nel corso della giornata, complice anche un lieve e graduale aumento delle temperature nella Valle.