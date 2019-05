FREDDO e MALTEMPO anche a fine mese su molte zone d'Italia, poi estate?

Che il vortice polare potesse far visita in modo così spettacolare all'Europa forse non ce l'aspettavamo ma il team di MeteoLive una settimana vi aveva avvertiti. Questa possibilità c'è ed è diventata concreta emissione dopo emissione.



Una saccatura colma di aria molto fresca per il periodo raggiungerà le Alpi all'inizio della prossima settimana e rimarrà in nostra compagnia almeno sino alla fine del mese.

Guardate che vortice prevede il modello europeo in quota a 5500m per l'alba di mercoledì 29 maggio:

E su scala europea ecco le temperature previste a 1500m dal modello europeo per la stessa giornata alle ore 7 del mattino:

Il fresco coinvolgerà il nord Italia già martedì 28 mentre mercoledì 29 e giovedì 30 dilagherà un po' su tutto il Paese. Logico che non dovremo aspettarci le temperature che vengono evidenziate sul Regno Unito o sul Mar di Norvegia o tantomeno quelle islandese, perché marciando verso sud la massa d'aria tende a riscaldarsi almeno parzialmente, tuttavia scenderemo nuovamente sotto la media del periodo, salvo forse all'estremo sud.



E come precipitazioni?

Tra martedì 28 e mercoledì 29 sono attesi fenomeni su gran parte del Paese, con tendenza a localizzarsi ancora una volta sui versanti adriatici. Ecco una mappa delle precipitazioni previste per martedì 28 maggio sull'Italia secondo il modello europeo:

E l'estate? Una ferita del genere certamente ridimensiona gli obiettivi dell'anticiclone. Pertanto affermare che per i primi di giugno arriverà l'alta pressione con sole, caldo e clima estivo è perlomeno azzardato, meglio attendere gli aggiornamenti!