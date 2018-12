Frana a Maccagno, al confine fra Italia e Svizzera: interrotte strada e linea ferroviaria

Una frana si è verificata nell'area di Maccagno, in provincia di Varese, nel tratto stradale (Strada Statale 394) tra Luino ed il valico di Zenna, al confine con la Svizzera. La frana ha interessato il territorio italiano, con ripercussioni e disagi anche sulla linea ferroviaria che collega Cadenazzo a Luino.







In attesa di capire i tempi tecnici di riapertura del collegamento, si lavora per istituire un servizio sostitutivo con bus navetta. I viaggiatori che dal Sopraceneri sono diretti alla Malpensa sono deviati via Mendrisio.

Lo smottamento che ha causato poi la caduta di materiale roccioso e detriti sul manto stradale si è verificato intorno alle 2.00 di questa notte. Danneggiati anche una locomotiva e due vagoni, ma fortunatamente non risultano ne vittime ne feriti in seguito all'incidente.

La strada interessata dalla frana è un'importante arteria che collega il paese lacustre al canton Ticino, che ogni giorno vede migliaia di frontalieri percorrerla per andare a lavoro