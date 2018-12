Forti venti in Sicilia: danni e alberi caduti a Palermo, auto danneggiate

La Sicilia, e in particolare il versante tirrenico dell'Isola, è stata investita come previsto da forti venti di maestrale, che nella notte hanno arrecato danni e disagi in molte zone. Le raffiche hanno raggiunto i 100 km/h.







A Palermo grande lavoro dei vigili del fuoco per i numerosi alberi e rami divelti, alcuni finiti su

auto posteggiate. Divelti anche cartelloni pubblicitari, coperture e tettoie di edifici,

specialmente quelle che versavano già in cattivo stato.







Chiusa via Parlatore a causa della caduta di un albero che si è abbattuto si una macchina in sosta. Diversi interventi in particolare in via Principe di Belmonte e in via Campolo.