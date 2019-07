Forti temporali, raffiche di vento e grandinate domani. Ecco l'allerta della Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, martedì 9 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 9 luglio, allerta gialla in Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, su gran parte del Piemonte e sull’estremo settore settentrionale della Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Previsioni meteo per Martedì 9 Luglio 2019

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Veneto, Lombardia centro-meridionale e pianura emiliana e romagnola, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, alta Toscana e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-orientale, Umbria, Abruzzo, Lazio orientale e meridionale, Molise, zone interne della Campania, Puglia settentrionale e Basilicata settentrionale, quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord; senza variazioni di rilievo altrove, con valori fino a localmente molto elevati su Puglia, zone interne delle due isole maggiori e della Basilicata.Venti: tendenti a forti sud-occidentali sulla Sardegna.Mari: molto mossi il Mar di Sardegna ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.