Forti temporali la prossima notte al centro ed al nord, rinforzo dell'alta pressione dalla prossima settimana

Viene confermata dai modelli l'arrivo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale tra questa sera e domani mattina, lunedì 15 luglio. Lo sviluppo di questo corpo nuvoloso verrà accompagnato dall'arrivo di una massa d'aria fredda che questa volta riuscirà a penetrare sul bacino centrale del Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano, dando luogo ad un cambiamento delle condizioni atmosferiche in grado di coinvolgere anche le regioni di nord-ovest ed i versanti tirrenici. Una attiva circolazione di bassa pressione prenderà vigore nelle primissime ore di lunedì sul mar Ligure per poi trasferirsi rapidamente verso il basso Tirreno. Quest'ultimo settore verrà raggiunto già entro lunedì sera. La perturbazione quindi risulterà piuttosto veloce ma sarà in grado di portare temporali localmente intensi su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio. I temporali saranno anche di tipo marittimo e potranno coinvolgere le coste. Ecco la possibile distribuzione delle piogge nella mattinata di lunedì:

Lo sviluppo successivo degli eventi, porterà una fisiologica rimonta dell'alta pressione, con tempo in rapido miglioramento sulle regioni del nord e del centro già entro lunedì sera. Nella serata di martedì è prevista una eclissi parziale di Luna, sull'Italia settentrionale le condizioni atmosferiche saranno ideali ad una perfetta osservazione di questo fenomeno astronomico. Tornando a discutere sulle vicende atmosferiche, per avere un rinforzo deciso dell'alta pressione in sede mediterranea bisognerà attendere almeno sino alla seconda metà della settimana. Nel periodo compreso tra martedì e giovedì prossimo, durante il pomeriggio nelle zone interne e montuose saranno possibili localizzati temporali che renderanno le condizioni atmosferiche incerte su questi specifici settori. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 17 luglio: