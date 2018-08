Forti temporali in Sicilia : nubifragio in atto su Palermo

Intensi temporali in atto in Sicilia, nubifragio in atto a Palermo. Caduti oltre 50 mm oggi.

Nel corso del pomeriggio si sono sviluppati numerosi temporali tra palermitano, messinese, ennese, catanese e siracusano risultando localmente molto forti e in grado di causa allagamenti estesi e danni per via dei forti venti temporaleschi (venti di downburst).



Un nubifragio con venti forti ha colpito il comune di Catenanuova, nell'entroterra catanese, come potete vedere nel video inviatoci da Andrea Palazzo.

L'instabilità non è ancora terminata : nelle ultime ore si sono sviluppati nuovi forti temporali tra il basso Tirreno e la costa siciliana settentrionale, avvolgendo anche Palermo e il litorale centro-orientale della provincia. Numerosi i disagi causati dagli oltre 50 mm di pioggia caduti durante il nubifragio, ancora in atto. Si registrano allagamenti estesi specie a Mondello. Negli ultimi 5 giorni sono caduti quasi 200 mm di pioggia su Palermo, un dato davvero eccezionale per il mese di agosto.